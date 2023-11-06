SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu: 77 ilde ’Mengene’ operasyonu

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 77 ilde düzenlenen 'Mengene' operasyonunda bahis oynatan 33 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından kumar ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 77 ilde 'Mengene' kod adlı operasyon yapıldığını duyurdu. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele başkanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yapılan operasyonda; kumar, tombala ve yasa dışı bahis oynatan 33 şüpheli gözaltına alındı. 517 kişi hakkında kumar, tombala ve yasa dışı bahis oynama suçundan idari işlem yapılarak 2 milyon 330 bin 479 TL para cezası uygulandı. 118 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Arama kaydı bulunan 650 kişi de yakalandı. Operasyon sonucunda; 13 yasa dışı bahis ve kumar oynanan iş yeri kapatıldı. 10 oyun makinesi, 4 tombala makinesi, 12 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca ve çeşitli miktarda esrar, bonzai, metamfetamin, uyuşturucu hap ile çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ele geçirildi.
Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasa Dışı Bahis suçlarına yönelik 77 ilde eş zamanlı olarak 28.314 personelin katılımıyla düzenlenen MENGENE OPERASYONUNDA 5️⃣1️⃣7️⃣ şahıs hakkında idari işlem, 1️⃣1️⃣8️⃣ şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 6, 2023
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber… pic.twitter.com/pUNYiQ3h8R