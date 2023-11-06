Unutulan dava dosyası 45 yıl sonra yeniden açılıyor

İzmir'de akrabalar arasında 1974'de dava konusu olan arsa anlaşmazlığı 45 yıl sonra yeniden gündeme geldi. Türkiye'nin en uzun davalarından biri olarak değerlendirilen olay İzmir'de akrabalar arasında yaşanan anlaşmazlıkla ortaya çıktı. İlk olarak 1974'te yargıya taşınan anlaşmazlık, tapu iptali ve tescil davası olarak İzmir 6'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başladı. 1976'da reddedilen davada söz konusu taşınmazın davacı lehine tesciline karar verildi. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay, 1977'de kararı bozarken, dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi. Ancak geçen sürede yerel mahkeme tarafından hiçbir işlem yapılmadığı ortaya çıktı.Aradan geçen zamandan sonra mirasçılar geçtiğimiz günlerde taşınmazın satılmasına yönelik dava açtı. Menderes Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, taşınmazın üzerinde tedbir olduğu belirlendi. Yapılan araştırmalar neticesinde taşınmaz için 1974 yılında açılan davanın açık olduğu görüldü. 4 Mayıs 1977'de Yargıtay'dan dönen dosya 15 Şubat 2024'te 45 yıl 9 ay sonra İzmir 6'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde kaldığı yerden devam edecek.