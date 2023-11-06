Yargıtay Başkanı Akarca’dan İsrail’e sert tepki: Savaş suçluları hukuk önünde hesap verecek

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 6 Kasım 2023 - 6 Ocak 2024 tarihleri arasında, mesleki bilgi ve kapasitelerinin artırılması amacıyla Yargıtay Başkanlığında görevlendirilen 155 hâkim ve Cumhuriyet savcısı adaylarına yönelik Yargıtay Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme seminerine katıldı.

"SAVAŞ SUÇLULARI HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Yargıtay Başkanı Akarca, programda yaptığı konuşmada, Filistin'de yaşanan saldırıları ve katliamı şiddetle kınadığını ifade etti. Akarca, Gazze'nin yoğun bir bombardıman ve yoğun bir saldırı altında olduğunu belirterek, "Savaşın bir ahlakı olur, bir hukuku olur. Maalesef bu katliamlar kendisine medeni diyen, uygar toplumlar diyen batının ve tüm dünyanın gözü önünde cereyan ediyor. Herkes buna görmezden geliyor. Vicdanlar körelmiş, sesler kısılmış ve herkes bakışını başka bir tarafa çeviriyor. Onun için Filistin'de yaşanan bu katliamları şiddetle kınıyoruz. Bunu yapan savaş suçlularının hukuk önünde hesap vereceklerine inanıyorum. Bu bizim vicdanımıza da, insanlığın vicdanında da gerçekten de çok büyük bir yara açmış durumda. Hepimiz bunun takipçisi olmak durumundayız" dedi.