13 bin kişi hafız oldu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen "Hafızlık Çalıştayı"na katıldı. Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Başkan Erbaş, çalıştayda hafızlık eğitiminin standartları, işleyişi ve hedefleri çerçevesinde kapsamlı istişare ve müzakerelerin yapılacağını söyledi. Hafızlara verilen icazetname sayısına ilişkin de bilgi aktaran Başkan Erbaş, "2023 yılında Başkanlığımızca gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavlarında 13 bin 334 kişi hafızlık icazetnamesi almaya hak kazanmıştır. Yıllara göre bu şimdiye kadar ulaştığımız en yüksek noktadır. 1975 yılından bugüne bu icazetnameyi sınava girerek almaya hak kazanan hafız sayımız 204 bin 281 olmuştur. Biz bununla bahtiyar oluyoruz, inşallah sayıları daha da artar" ifadelerini kullandı.Hafızlık eğitiminin yanı sıra Kuran'ın bir hayat rehberi, hidayet kılavuzu oluşunun çocukların zihin ve gönül dünyalarına nakşedilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Erbaş, "Onun hayat veren ilkelerini, mesajını en doğru şekilde anlamalarını sağlamalıyız. Çocuklarımızın hayatlarını Kuran'ın değerleriyle bütünleştirmeli, duygu, düşünce ve davranışlarını Kuran'la güzelleştirmeliyiz. Ezberledikleri Kuran'ı bir ömür muhafaza edebilmenin imkânlarını sunmalı, hafızlıklarını hayata dönüştürmelerinin yollarını göstermeliyiz. Kısacası çocuklarımızı Kuran'ın hıfzıyla beraber ahlakıyla da donatmalıyız. İnanıyorum ki hafızlarımızı bu bilinçle yetiştirdiğimizde Kuran, hem onlara hem de bizlere dünyada izzet, itibar ve kudret kazandıracak, ahirette de bizi bahtiyar olanlardan kılacaktır" dedi.