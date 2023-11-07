3 haftadır aranan adamın cesedi yatak odasındaki bazadan çıkmıştı Şüpheli arkadaş gözaltına alındı

Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi'nde kardeşinin eski eşi olan M.A'nın evinde kirada oturan Fikret Aydın'dan yaklaşık 3 haftadır haber alınamıyordu. Ev sahibi M.A., bundan üç hafta önce kiracısından haber alamayınca çilingir çağırarak eve girdi. Evde klima açıktı ve kimseler yoktu. M.A., eve bakmasının üzerinden günler geçmesinin ardından tekrar eve girdi. Evde hafif bir koku vardı ve klima halen çalışıyordu. Evi yine kontrol etti ve evde olağan dışı birşey göremeyince ayrıldı. M.A., geçen pazar günü klimayı söktürmek için eve tekrar girdi. Evde koku yoğunlaşmıştı. Kokuyu takip etti, yatak odasına girince artıyordu. Bazayı açtığında içinde Fikret Aydın'ın cesediyle karşılaştı. Hemen polisi aradı. Polis ekipleri eve gelerek ceset üzerinde inceleme yaptı. Ceset yaklaşık 3 haftalıktı ve çürümeler başlamıştı.

SON GİRİP ÇIKAN ARKADAŞ TAKİBE ALINDI

Evde yapılan aramada da uyuşturucu yetiştirilmek üzere kurulmuş bir düzenek, bir adet mermi kovanı ve çok sayıda mermi bulundu. Fikret Aydın'ın cesedi de yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, evde yalnız yaşayan Fikret Aydın'ın yanına sıklıkla Tolga Y'nin geldiğini belirledi.

"BABAMIN YANINDA KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmaların devamında Tolga Y'nin bir yakının polise verdiği ifadede, Tolga Y.'nin bir kişiyi silahla vurduğunu duyduğunu anlattı. Polis Tolga Y.'yi cinayetin faili olarak aramaya başladı. Adresi tespit edile şüpheli Tolga Y. gözaltına alındı. Emniyette verdiği ifadesinde; "Olay günü babam ile birlikte evine gitmiştik. Beni babamın yanında küçük düşürdü. Sinirlendim olay gerçekleşti" dediği öne sürüldü.

BİR GÜN SONRA GELİP BAZAYA YERLEŞTİRMİŞ

Olaydan bir gün sonra cinayetin işlendiği eve tekrar giden Tolga Y.'nin cesedi toparlayıp bazaya koyduğu evi de temizlediği iddia edildi. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.