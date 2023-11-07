66 ilde Mercek operasyonu: 715 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik düğmeye basıldı. İstanbul, İzmir, Adana, Konya, Bursa ve Mersin başta olmak üzere 66 ilde son 3 gün içinde düzenlenen Mercek operasyonlarında 526 ruhsatsız tabanca, 35 kurusıkı tabanca, 10 uzun namlulu tüfek, 58 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 629 silah yakalanırken 715 şüpheli gözaltına alındı.