ABD’ye 3 net mesaj

BLINKEN, ANKARA'NIN GAZZE İÇİN 3 MESAJINI ÇANTASINA KOYARAK TÜRKİYE'DEN AYRILDI

1- Acil ateşkes ilan edilsin2- İnsani yardım koridoru açılsın3- İki devletli çözümün önü açılsınDışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ı Ankara'da kabul etti. Fidan'ın Blinken ile 10.38'de başlayan baş başa ve heyetlerarası görüşmeleri yaklaşık 2.5 saat sürdü. Blinken, görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede, iki devletli çözüm için birlikte çalışmanın gereği vurgulandı.Türkiye ve ABD, Gazze'de sivillerin zarar görmemesi, insani yardım ulaştırılmasının gerekliliği ve iki devletli çözüm konusunda mutabık kaldı. Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almasının önlenmesi, acilen tam ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.Blinken, Türkiye'ye gelmeden önce Ortadoğu turu kapsamında İsrail, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde mevkidaşlarıyla görüşmüş, daha sonra "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdiği Batı Şeria'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti.Batı Şeria'nın ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) geçerek GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile görüşen Blinken, buradan Irak'ın başkenti Bağdat'a gitmiş, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudani ile Gazze'deki gelişmeleri ele almıştı. Öte yandan Blinken, Bakan Fidan'la görüşmesi sırasında vatandaşlarca bakanlığa yakın bir üstgeçide "Çocuk katili Blinken" yazılı pankart asılarak protesto edildi."Yahudikimliğimle buradayım" diyerek gittiği Tel Aviv'de İsrail terörüne arka çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ankara'da teamüllerin dışında, Dışişleri Bakanı veya üst düzey bir Türk yetkili olmadan karşılandı. Fidan, kendisine sarılmaya ve öpmeye çalışan Blinken'ı engelledi.Blinken Türkiye'den ayırılırken Esenboğa Havalimanı apronunda yaptığı açıklamada "Bakan Fidan ile uzun ve verimli bir görüşme yaptık. Ortadoğu'da kalıcı barışı konuştuk. İsraillilerin atabilecekleri adımlardan bahsediyoruz. Önümüzdeki günlerde insani yardımların artırılmasına yönelik çabalarımızı göreceksiniz. Rehinler konusunda diğer ülkeler de katkı sağlayabilir" dedi.