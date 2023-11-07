AK Partili Kaya’dan Buca Cezaevi çıkışı... Yeşil alan dedi çöplük yaptı!

İzmir depreminde ağır hasar aldığı için önce boşaltılan ardından da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yıkımı gerçekleştirilen Buca Cezaevinin bulunduğu alanın nasıl değerlendirileceği İzmir kamuoyunda merak konusu oldu. Çevre Bakanlığı, ilk etapta bölgeyi rezerv alan ilan edip imar planı hazırlasa da açılan davalarla Bakanlığın hazırladığı imar planı ile rezerv alan kararı iptal edildi.

ARAZİNİN SON HALİNİ PAYLAŞTI

Her fırsatta algı operasyonları ile İzmirliyi yanıltmaya çalışan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hükümetin cezaevi arazisine AVM yapmayı planladığını belirtip "Biz burasını yeşil alana dönüştüreceğiz" dedi. Soyer, İzmirlilere verdiği sözü yine tutmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ilçesinin merkezinde yer alan alana içinde inşaat ve asfalt artıklarının bulunduğu moloz döktü. Ortaya İzmir'e ve Buca'ya yakışmayan görüntüler çıktı.

YEŞİL ALAN DEDİ ÇÖPLÜĞE ÇEVİRDİ

Süreci başından bu yana yakından takip eden AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'dan adeta mezbeleliğe dönüşen cezaevi arazisi ile ilgili çarpıcı açıklama geldi. Sosyal medya hesabından alanın son halini gösteren fotolar paylaşan Kaya; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yeşil alan yapacağım dediği araziyi çöplüğe dönüştürdüğünü iddia etti

ÇEVRE DÜŞMANLARI

Kaya açıklamasında: "Utanmadan, sıkılmadan, çevreden ve yeşilden bahsediyor! CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, asfalt kırıklarından türlü çöplere kadar, insan sağlığına zararlı ne kadar madde varsa cezaevi arazisine döküyor. Soyer burayı AVM yapacaktı, başaramadı, hırsından çöplük yapmaya kalktı! Bu çevre düşmanları şunu iyi bilsin; Nasıl ki 'kaldırılamaz' denilen Buca Cezaevi'ni kaldırdıysak, planladığımız gibi burada 44 bin 442 m2 yeşil ve sosyal donatı alanını hemşehrilerimizin kullanımına açacağız. Kazanan Buca'mız, kazanan İzmir'imiz olacak" ifadelerine yer verdi. Kaya'nın paylaşımının altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki göstererek molozların bir an önce alandan kaldırılmasını istedi.