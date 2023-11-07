Ayder’de milletle gönül gönüle

Rize'de önceki güntoplu açılış töreninekatılan BaşkanErdoğan dün deAyder Yaylası'ndakikentsel dönüşüm çalışmalarınıyerinde denetledi. Erdoğan,dün 10.30 sıralarında Güneysu'dakikonutundan ayrıldı.Güneysu'da vatandaşlar ve öğrencilerlesohbet eden Erdoğan bir grup sporcu gençle de hatıra fotoğrafıçektirdi. Güneysu'dan bindiği helikopterle, dünyacaünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'ndaki bir halısahaya iniş yapan Erdoğan burada kendisini karşılayanvatandaşlarla tokalaştı, sohbet etti, miniklerlefotoğraf çektirdi.Erdoğan daha sonra yapımı tamamlananyenileme ve koruma projesi kapsamındaki termaltesis ve konaklama birimleri ile çevre düzenlemeleriniyerinde inceledi. Ayder'de bir kahvehaneyegirerek vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan akşam saatlerindeRize'den ayrıldı.