Ayder’de milletle gönül gönüle

Rize'de önceki gün
toplu açılış törenine
katılan Başkan
Erdoğan dün de
Ayder Yaylası'ndaki
kentsel dönüşüm çalışmalarını
yerinde denetledi. Erdoğan,
dün 10.30 sıralarında Güneysu'daki
konutundan ayrıldı.
Güneysu'da vatandaşlar ve öğrencilerle
sohbet eden Erdoğan bir grup sporcu gençle de hatıra fotoğrafı
çektirdi. Güneysu'dan bindiği helikopterle, dünyaca
ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'ndaki bir halı
sahaya iniş yapan Erdoğan burada kendisini karşılayan
vatandaşlarla tokalaştı, sohbet etti, miniklerle
fotoğraf çektirdi.
Erdoğan daha sonra yapımı tamamlanan
yenileme ve koruma projesi kapsamındaki termal
tesis ve konaklama birimleri ile çevre düzenlemelerini
yerinde inceledi. Ayder'de bir kahvehaneye
girerek vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan akşam saatlerinde
Rize'den ayrıldı. -