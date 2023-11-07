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Giriş Tarihi: 7.11.2023

Ayder’de milletle gönül gönüle

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Ayder’de milletle gönül gönüle
Rize'de önceki gün toplu açılış törenine katılan Başkan Erdoğan dün de Ayder Yaylası'ndaki kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde denetledi. Erdoğan, dün 10.30 sıralarında Güneysu'daki konutundan ayrıldı.



Güneysu'da vatandaşlar ve öğrencilerle sohbet eden Erdoğan bir grup sporcu gençle de hatıra fotoğrafı çektirdi. Güneysu'dan bindiği helikopterle, dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'ndaki bir halı sahaya iniş yapan Erdoğan burada kendisini karşılayan vatandaşlarla tokalaştı, sohbet etti, miniklerle fotoğraf çektirdi.



Erdoğan daha sonra yapımı tamamlanan yenileme ve koruma projesi kapsamındaki termal tesis ve konaklama birimleri ile çevre düzenlemelerini yerinde inceledi. Ayder'de bir kahvehaneye girerek vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan akşam saatlerinde Rize'den ayrıldı. -
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Ayder’de milletle gönül gönüle
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