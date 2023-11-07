BAŞKAN ERDOĞAN’IN DURUŞU BIZE CESARET VERDi

"HürlerinYürüyüşü" adını verdikleri eylemle İstanbul'dan Gazze'ye yürüyen 20 kişilik grup yoldaki 17'nci günlerinde SABAH'a konuştu:: Bu vahşete karşı sessiz kalmak istemedik.Başkan Erdoğan'ın zulme karşı duruşu bize cesaret verdi.: Hepimiz bedenen yoruluyoruz elbette ama dünyanın dikkatini bu vahşete çekebilme amacı bize güç veriyor.Bir çocuğun bile saçının teline zarar gelmesini istemediğim için yürüyorum.Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan Filistin halkına destek için Mısır'a doğru yola çıkan 'Barış Gemisi' önceki akşam İstanbul Galataport'a uğradı. Japonya merkezli bir STK inisiyatifi olan Barış Gemisi'nde farklı ülkelerden gençler bulunuyor