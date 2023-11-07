İYİ Parti'den İmamoğlu ve Özgür Özel'e soğuk duş! "Bu saaten sonra dönmeyiz"

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu Özgür Özel'e bırktı. Özgür Özel yeni CHP Genel Başkanı oldu. Ankara'da düzenlenen 38'inci CHP Olağan Kurultayı'nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel genel başkanlık için yarıştı. Özel, seçimlerin iki turunda da Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak CHP'nin yeni Genel Başkanı oldu. Kılıçdaroğlu, CHP tarihinde görev başındayken kurultay kaybeden ilk genel başkan oldu.