Son dakika: Polat soruşturmasında serbest kalan şüpheliler için savcılık harekete geçti

Dilan ve Engin Polat ile yakınlarının hakkında "Resmi belgede sahtecilik, "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanununu uygulamama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı.
4 ŞÜPHELİ SERBEST KALMIŞTI
Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli geçen cumartesi tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken Gürsel Yılmaz, Yeşim Altınkalem Dalkıran ve tutuklanan şüpheli Ahmet Gün'ün kızları Beyzanur ve Ceydanur Gün adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.