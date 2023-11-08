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Giriş Tarihi: 8.11.2023

AK Parti’de aday başvuruları 9-17 Kasım’da alınacak

AK Parti’de aday başvuruları 9-17 Kasım’da alınacak
AK Parti'nin 31 Mart 2024'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim dönemi ve seçim takvimi çalışmaları fiilen başladı. Bu kapsamda AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yerel seçimlere ilişkin MKYK'ye yetki verdi. Toplantıda ayrıca aday usul esasları ile teşkilat yoklama usul esaslarına ilişkin kararlar da alındı. Takvime göre, 9 Kasım Perşembe başlayacak aday başvuruları 17 Kasım'da sona erecek. Temayül yoklaması 19 Kasım'da elektronik ortamda tüm illerde aynı anda yapılacak. ANKARA
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AK Parti’de aday başvuruları 9-17 Kasım’da alınacak
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