Emine Erdoğan’dan Gazze tepkisi: Yeryüzünde görülmemiş bir vahşet sergileniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Millet Kütüphanesi Anadolu Salonu'nda düzenlenen "Yüzyıllık Emanet Kızılay Esir Mektupları Sergisi"nin açılış programına katıldı. Programda konuşan Emine Erdoğan, şunları söyledi:Askerimizin savaşırken gözettiği hukuku, barışta tesis edememiş devletlerle çevrili bir coğrafyada her şeye rağmen bir istikrar adası olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Gönül coğrafyamızda, Türkiye'nin varlığı ve kıymeti, her geçen gün daha iyi anlaşılıyor.Ulaşım ve iletişim olanaklarının çok sınırlı olduğu bir çağda mektuplar, umutlar, elde dikilmiş giysiler, kurutulmuş yiyecekler ve nakit paralar, kıtaları aşarak sahiplerine ulaştırıldı. 21. yüzyılda ise insanlığın gözü önünde Gazze'nin bütün dünya ile iletişimi kesilmiş. Hastaneler, ambulanslar, Kızılay'ın, Kızılhaç'ın depoları, mabetler, okullar hedef alınıyor. Yardım TIR'ları sınırlarda bekletiliyor, sular ve enerji kesiliyor, sahra hastanesine dönüştürdüğümüz gemilerimizin kıyıya yanaşıp tedavi hizmeti götürmesi engelleniyor. Yeryüzünün daha önce hiç görmediği bir vahşet sergileniyor ki savaş demek bile mümkün değil. Yüksek teknolojiyle donatılmış İsrail ordusu, sistematik şekilde sivillere, özellikle çocuklara saldırarak bir milleti tarihten silmeye çalışıyor. Uluslararası hukuka aykırı olarak kitle imha silahları masum yavrulara doğrultuluyor. İnsanı insan yapan değerler kaybediliyor. Uluslararası hukuk çiğneniyor.Bu süreçte, ecdadımız gibi bizim de meselemiz toprak değil. Meselemiz, daima insan hakları ve izzet meselesi oldu. Vaktiyle fethedilmiş gönülleri yıkmama, acılarına sessiz ve seyirci kalmama meselesi. Meselemiz, bu dünyadan zulmü alkışlayarak mı, mazluma yoldaş olarak mı gideceğimiz meselesidir. Ecdadımız gibi bizim de Gazze'de, Ukrayna'da, Kudüs'te, Yemen'de, Bağdat'ta, Halep'te, Şam'da akan kanın dinmesinden başka hedefimiz yoktur. Gazze ya da Yemen, Somali, Kudüs, Arakan, hiçbir yerde mazlumların katledilmesine, çocukların, kadınların, yaşlıların üzerine kurşunlar, bombalar yağmasına gönlümüz razı gelmiyor. Bu yüzden dünyanın bütün mazlumlarını emanet addediyoruz ve kalıcı barışı tesis etmek için seferber oluyoruz.EMİNEErdoğan, konuşmasının ardından, ailelere yakınlarının esaret hayatındayken yazdığı mektupları teslim etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Erdoğan'a eşlik etti. Altun ve Yılmaz, daha sonra bir mektubu günün anısına Emine Erdoğan'a takdim etti. Emine Erdoğan ve beraberindekiler, açılış programının ardından sergiyi gezdi.