Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan "Azerbaycan Zafer Günü" mesajı
Giriş Tarihi: 8.11.2023 20:32 Son Güncelleme: 8.11.2023 20:32

Başkan Erdoğan'dan "Azerbaycan Zafer Günü" mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü yürekten tebrik ediyor, Karabağ'ın azatlığı için 44 gün boyunca kahramanca mücadele eden gazilerimizi hürmetle, şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Karabağ Azerbaycan toprağıdır ve inşallah kıyamete kadar da öyle kalacaktır.

Başkan Erdoğan’dan Azerbaycan Zafer Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü tebrik eden Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü yürekten tebrik ediyor, Karabağ'ın azatlığı için 44 gün boyunca kahramanca mücadele eden gazilerimizi hürmetle, şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Karabağ Azerbaycan toprağıdır ve inşallah kıyamete kadar da öyle kalacaktır.

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Başkan Erdoğan'dan "Azerbaycan Zafer Günü" mesajı
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