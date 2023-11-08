Biri eşine, diğeri ağabeyine hayat verdi

Bursa Şehir Hastanesi'nde ilk kez yapılan ve eş zamanlı olarak yürütülen canlıdan canlıya organ nakli operasyonlarında, iki böbreğini birden kaybeden 44 yaşındaki Mehmet Erdal, kız kardeşi Gökçen Erdal sayesinde, böbrek yetmezliği çeken 43 yaşındaki Kadir Kadiroğlu ise eşi Halime Kadiroğlu sayesinde yeniden hayata tutundu.Operasyon sonrasında bir hafta hastanede tedavi gören Erdal ve Kadiroğlu, yapılan son kontrollerin ardından sağlıklı bir şekilde taburcu oldu. Şeker hastası olduğunu ve 1 yıldır iki böbreğinin fonksiyonunu yitirdiğini dile getiren Mehmet Erdal "Bizimle adeta bir bebek gibi ilgilendiler. Böyle ilgiyi 5 yıldızlı otelde bulamazdım" dedi.