CHP Genel Başkanlığı yarışında "Kara para" skandalı büyüyor! İmamoğlu'nun ağabeyi...

Bir Belediye Başkanının talimatıyla açtırılan 4 Döviz Bürosundan biri olan ATS Gold'un sahibi Merhum Mehmet Masum Atasal bakın kimmiş? Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin'in kayınpederi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyaseten ağabeyi olduğunu sanırım bilmeyen yoktur." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Bu paylaşımın ardından CHP'de Genel Başkanlık koltuğu için daha ne kirli pazarlıkların döndüğü ve ne kadarının ifşa olacağı da merak konusu oldu.