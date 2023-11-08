CHP’li belediyeden İsrail ürünlerini boykot teklifine veto

BOYKOT KARARI BİRÇOK KUSURU MEYDANA GETİRİR

Verilen boykot teklifinin üniter devlet yapısına uymadığı ve hukuk dışı olarak veto eden Deniz Bozkurt, "Üniter devlet sistemi içinde bizim ticari bir konuda karar almamız mümkün değil. Bu Esenyurt Belediyesinin işiyle ilgili değil. Esenyurt Belediyesi olarak biz zaten ahlaki olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, yapacağız. Bu konuda hukuken karar almak başka birçok hukuki defekti meydana getirir" ifadelerine yer verdi.

'AK PARTİ'Lİ BELEDİYELER OLARAK KULLANMIYORUZ'

Bozkurt'un ardından konuya ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti'li meclis üyesi Kadir Çakır da "Bu başkanlık yetkisindeki bir konu. Başkanlık makamı bunu uygulama yetkisine sahip. Ama biz bir temenni olarak, bir talep olarak bu talebimizi başkanımız olarak size de dile getirmiş olalım. Çünkü biz AK Partili belediyeler olarak İstanbul'daki ve Türkiye çapındaki AK Parti'li belediyeler olarak sosyal tesislerimizde İsrail ürünlerini kullanmama gibi bir boykot kararı aldık ve kullanmıyoruz. Aynı duyarlılığı Esenyurt Belediyesi'nden de görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.