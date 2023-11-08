Devlet önlemi

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli, 90 metre uzatılması ve Kaynaşlı-Abant kavşakları arasında yapılan bakım çalışmaların tamamlanmasının ardından 44 günün ardından dün Ankara istikametine trafik açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, önceki gün tünelde inceleme yaptı. Bakan Uraloğlu, son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak mevsim normallerinin çok üstünde yağışlarla karşılaşıldığına, sel ve toprak kayması gibi olumsuz etkilere maruz kalındığına dikkati çekti. Afetlere karşı önlem aldıklarını antalan Uraloğlu, bunlardan önemlilerinden birinin Bolu Dağı geçişi olduğunu dile getirdi. Bakan Uraloğlu, geçişin Ankara istikametinde 25 Eylül günü trafiğe kapatarak 23 kilometrelik kesimde çok önemli çalışmalar yaptıklarını bildirdi. 90 metre uzattıklarını ifade eden Uraloğlu, şu bilgileri verdi: "Tünelin toplam uzunluğunu 3 bin 115 metreye çıkardık. Meydana gelebilecek olası heyelan oluşumunun olumsuz etkilerini ortadan kaldırdık. Yine 3 adet viyadükte 5 adet derz değişimiyle derzlerin üzerine sıvı membran uygulaması yaptık. Orta refüjdeki beton bariyerleri de 3 kilometre boyunca yeniledik." AAyakında Bolu'nun transit yükünü azaltacak, trafiği düzenleyecek Güney Çevre Yolu'nu açacağız.Orta Anadolu Otoyolu 225 kilometresi ana gövde, 51 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 276 kilometre uzunluğunda tesis edilecek. 3 gidiş 3 geliş olacak.Orta Anadolu Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na daha hızlı bağlantısını tesis edilecek. Afet ve acil durumlar için ikinci alternatif yol inşa etmiş olacağız.