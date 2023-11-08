Dünya sustu, onlar konuştu! 385 vicdanlı yürekten Filistin bildirisi

"Filistin'e koşulsuz destek" başlığıyla hazırlanan bildiride, şu ifadeler yer aldı: "Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı süregelen katliam karşısında, Filistin haklarına koşulsuz destek ifade ediyoruz.

Yaşadığımız ülkelerin bazılarında, Filistinliler için yapılan dayanışma gösterileri, bastırma ve susturma boyutuna ulaşmıştır. Filistin bayrağının dalgalanmasını ve keffiyeh giyilmesini yasaklama yönünde bir eğilim bulunmaktadır."

SUSTURULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Filistinli sivillerin öldürülmesini kınayan imzacılar, "Batı ülkeleri, aynı zamanda Filistin trajedisini görmezden gelmiş ve Filistinlilerin haklarını tamamen göz ardı etmiştir.

İsrail ordusunun işlediği savaş suçlarına sessiz kalmak, Filistinlilerin maruz kaldığı katliamı meşrulaştıran bir mühürdür. Hem ülkemizde hem de yurtdışında halkımızın yanında duruyoruz ve Filistinlilerin ve Filistin yanlılarının susturulmasına izin vermeyeceğimizi yüksek sesle ilan ediyoruz." dedi.

BİZİMLE BİRLİKTE DURUN

Tüm dünya liderlerini ateşkes çağrısında bulunmaya davet eden mektup, şu ifadelerle son buldu: "Pozisyonlarımızı ve ayrıcalıklarımızı halkımızı savunmak için kullanıyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki özgür insanları, özgürlüklerin ve değerlerin temellerini sökmeye ve onları açıkça zulmün sistemlerine dönüştürmeye tehdit eden bu saldırıya karşı bizimle birlikte durmaya çağırıyoruz."

İmzacılar arasında Khyam Allami, Jayce Salloum, Fares El Heloui, Dalia Naous, Max Weiss ve Deena Abdelwahed gibi tanınmış isimler de yer alıyor.