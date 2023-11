En kötüsü bugündü derken ertesi gün daha kötü oluyor

Siyonist İsrail rejiminin saldırılarında yaralanan binlerce sivilin tedavi edildiği Gazze'nin en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'nin doktorları olağanüstü bir mücadeleyle canlar kurtarmak için neredeyse hiç uyumadan çalışıyor. Önceki gün çatısındaki güneş panellerinin de İsrail uçakları tarafından vurulduğu hastaneye her dakika onlarca yaralı getiriliyor. Hastanenin kahramanlarından biri de genç kadın cerrah Sara El Saqqa. Yaşam ile ölüm arasında bir hastadan diğerine koşarak canlar kurtarmak için zamanla yarışan El Sagga, "Her gün 'Bugün en kötü günümüzü yaşadık' derken ertesi gün daha kötüsü yaşanıyor. Yaralıları yerlerde tedavi ediyoruz. Her yaralıya en fazla birkaç dakika ayırabiliyoruz. Bazılarını müdahale edecek ameliyat odası bulamadığımız için kaybediyoruz. Erkekler, kadınlar, çocuklar hastanenin her koridorunda inliyor, ağlıyor" dedi.ŞİFA Hastanesi'ne her gün yüzlerce yaralının ve yetimin getirildiğini söyleyen Saqqa, "Bir bebek ağlıyordu. Yanına gidip sakinleştirdim. İsmi 'Bilinmeyen 99'du. İsmi belli olmayan, bir yakını olmayan bebeklere böyle numaralar veriliyor. İşte bunu görünce savaşta çok da elinizden bir şey gelmediğini anlıyorsunuz" dedi. Saqqa çalışırken kendi ailesiyle de zaman zaman irtibatının kesildiğini söyleyerek "Burada bugün varız, yarın yokuz" diye konuştu.Genç cerrah "Mesleğimizin en zor tarafı da çocukların acı çektiğini görmek. Her türlü zorluğa, uykusuzluğa, malzemesizliğe dayanırım ama acı çeken, ağlayan bir çocuğa yardım edememe hissi çok zor geliyor" dedi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Gazze'deki bazı doktorların amputasyon da dahil olmak üzere ameliyatları anestezi olmadan gerçekleştirmek zorunda kaldığını duyurarak uluslararası topluma bölgeye tıbbi malzeme ulaştırılması çağrısı yaptı.Gazze'de her gün İsrail saldırılarında yaralanan yüzlerce Filistinlinin tedavi için getirildiği hastanelerden biri de Endonezya Hastanesi. Siyonistlerin saldırılarıyla hasar alan birimlerde sağlık hizmetlerinin durma noktasına geldiği hastanede birçok yaralıya gerekli müdahale yapılamıyor. Hastane başhekimi Atıf El Kahlut, imkânsızlıklar nedeniyle tedavi edilemediği için ölen Filistinlilerin cansız bedenleri önünde gözyaşlarına hâkim olamadı. Kahlut, " İnsan hakları adına Filistin halkını siyonist yıkımdan kurtarın. Acizim. İslam ve Arap ümmetini Allah'a şikâyet ediyoruz. Hastalarımıza ve yaralılarımıza olanlardan dolayı zalim dünya ülkelerini Allah'a şikâyet ediyoruz" diyerek yaşadıklarına isyan etti.İsraıl'in Gazze'deki katliamında yüzlerce kişi yaralandı. Doktorlar hastanelerdeki tıbbi yetersizlikler nedeniyle hastaların uzuvlarını keserek onları hayatta tutmaya çalışıyor. Hayatlarına ampute olarak devam etmek zorunda kalan onlarca çocuğun gelecek hayalleri de yarım kalıyor.FİLİSTİN Kızılayı, uluslararası sağlık ve yardım kuruluşlarına acil çağrıda bulunarak, "Kudüs hastanesinin elektrik jeneratörünün yakıt rezervlerinin önümüzdeki 24 saat içinde tükenmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı. Çağrıda, hastanede sağlık görevlileri, hastalar ve yerinden edilmiş siviller dahil 14 bin kişinin bulunduğu bilgisi yinelendi.