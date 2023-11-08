Gazze’nin boşaltılmasını kabul etmeyiz

AK Parti MKYK toplantısı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik şunları söyledi:Gözümüz kulağımız Gazze'de. Hukuk ve insani açısından tüm yönleri ile konuyu değerlendirdik. Srebrenitsa'daki gibi soykırımla karşı karşıyayız. 32 gündür Gazze şeridini bombardıman altında tutuyorlar. Maalesef ölü sayısı 10 bine yükseldi. 4 bini çocuk, 3 bini kadınlardan oluşuyor. Vahşi saldırılar karşısında dünya ayağa kalkmalıydı. Tüm bunlar savaş suçu niteliğinde gelişmelerdir. Bu soykırımdan başka bir şeyle ifade edilemez.Bütün uluslararası toplumu Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak vermeye davet ediyoruz. Katliam yapıyorsunuz dediğimizde siz Hamas'a destek veriyorsunuz diyorlar. Netanyahu, Tevrat'tan alıntı yaparak dini yaptıklarına alet ediyor. Cumhurbaşkanımız 'Bunu din savaşına çevirmeyin' dedi. Bütün dünyayı ateşe atacak sorumsuzlukla hareket etmekteler.Netanyahu bütün Filistin davasını kriminalize etme girişiminde. Tüm kurumlar insanlığın testi altındadır. Avrupalılar meseleyi uzaktan izleyerek bunu çözebileceğini zannediyor. Milyonlarca Afrikalıyı köleleştirenler aynısını işlettiklerinin farkına varsınlar. Naziler'in yaptığını şimdi Netanyahu yapmaktadır.Hayatını kaybeden çocuk ve kadınlar örgüt mensubu muydu? Hamas ile mücadele diyerek 7 bin kadın ve çocuğu katlettiler. Netanyahu zihniyetinin DEAŞ zihniyetinden farkı yok. Karşı çıkan herkesi kriminalize etmeye çalışıyorlar. Türkiye buna boyun eğmez.Gazze'ye günlük en az 500 TIR girmesi gerekirken 32 günde 450 TIR yardım girdi. Koskoca uluslararası sistem günlük insani yardımların girmesini bile sağlamaktan aciz. Gazze'nin boşaltılması demek Filistin davasını ortadan kaldırması demektir. Türkiye buna izin vermez./ ANKARA