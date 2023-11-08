“Hakkımı helal etmiyorum” diyerek siyaseti bıraktı

CHP'de hafta sonu gerçekleştirilen kurultayda Özgür Özel'in anahtar listesine giren ancak delegelerden cizik yiyen Tahsin Tarhan, Parti Meclisi'ne (PM) giremedi. İşte bu gelişmenin ardından Tarhan, iddialara göre ilçe başkanlarının ve parti yöneticilerinin bulunduğu Whats App grubuna bir mesaj gönderip, il başkanı ve milletveline hakkını helal etmediğini ifade ederek siyaseti bıraktığını açıkladı.

HİÇBİR CANLIYI KIRMADIM

Whats App grubuna atılan Tarhan'ın o mesajında şu ifadeler yer aldı:

Çok değerli ilçe başkanlarım yaklaşık 15 yıldır Kocaeli'nin bütün sokaklarında AK Partiye karşı partimin iktidar olması için mücadele ettim, sizlerin de beni tanıma fırsatınız oldu. Hiçbir canlıyı hiçbir partiliyi kırmadım. Türkiye'nin en büyük sanayicilerinden biri olduğum halde asla parayı ön plana çıkararak kibirli davranarak siyaset yapmadım. En zor günlerde milletvekili adaylığı, Büyükşehir adaylığı yaptım. Sonra milletvekili olarak görev yazıldı ve görevimi en iyi şekilde yapmaya özen gösterdim. Sonunda partimizin en önemli görevlerinden olan Genel Başkan yardımcılığı görevini aldım. Umarım benim bu yaşadıklarımı sizlerde yaşarsınız. Her biriniz benim için ayrı ayrı bir değersiniz. Fakat bu gruptan ayrılırken bir konuyu dikkatlerinize sunmak istiyorum.

ANTİPROPAGANDA YAPANLAR AHLAKSIZDIR

Eğer siyasette hırsınız, egonuz, kibiriniz kişiliğinizin önüne geçmişse, kendinize olan çıkarlarınız için partiyi bir adım büyütmek yerine, dibe çekerek küçültürsünüz ve kişisel düşüncenizin kurbanı olursunuz. Bölgem için çok emek verdiğimi düşünüyorum. 28 tane delegenin olduğu bir yerde; seversiniz, sevmezsiniz bir kadın belediye başkanlığını getirmiş, 50 yıldır bu partiye emek vermiş, hepimize üzerinde hakkı olan Cengiz abiyi dahi yazmayıp, ipe sapa gelmez iğrenç dedikodular yapıp kendi kişisel hırs ve egosu için bana ve parti içinde benim gibi rakip gördüğü kişilere karşı anti propaganda yapanlar ahlaksızdır.

HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Sizler 2 milyon nüfusu olan bir kentin ilçe başkanlarısınız. Hepinizin ayrı ayrı sorumlulukları var. Sizlere sadece şunu söyleyebilirim; bu partiyi kişilerin hırsına, kendini beğenmişlerin egosuna kurban etmeyin. Benim önerim partimizde çok değerli hocalarımız var, bir takım arkadaşların ciddi hasta olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle ciddi bir psikolojik tedavi almaları gerekmektedir. Sizler benim için değerlisiniz, her biriniz için her şey gönlünüzce olsun, başarılar hep yanınızda olsun.

Fakat milletvekiline ve il başkanına; bir saç teli kadar bile hakkım varsa hakkımı helal etmiyorum. Allah'a havale ediyorum ve Allah'tan bulsunlar diyorum. Başkada bir şey demiyorum. Bundan böyle Kocaeli'de aktif siyaset hayatıma son veriyorum. Allaha emanet olun. Unutmayın Yoldaşlık sevgiyle büyür. Kişisel hırslı, kibirli ve kinci insanlarla ilerlemek kısa bir süre başarıymış gibi görünsede, Günün sonunda tarihin tozlu raflarında yerini alacaktır"