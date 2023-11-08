HDP önündeki evlat nöbeti devam ediyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki oturma eylemini sürdürdü.

HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Her çarşamba parti önünde bir araya gelen anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu. Anne Gülbahar Teker, gazetecilere, 4 yıldır Muş ve Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binaları önünde eylem yaptıklarını söyledi.

Çocukları HDP ve PKK'dan isteyen Teker, şöyle konuştu: "Bir kişi dağda kalana kadar eylemimi devam ettireceğim. HDP ve PKK'dan korkmuyorum. Çocuklarım gelsin gelmesin ben yine buradayım. Ama dayının kanı elinde kalmasın. Beni duyuyorsan gel teslim ol. Gel PKK'nın yanında kalma."

Baba Halit Altun da Muş ve Diyarbakır'da 4,5 yıldır HDP binalarının önünde eylem yaptıklarını belirtti. Türkiye'nin her yerinde eylem yapmaya hazır olduklarını ifade eden Altun, şunları kaydetti: "12 yıldır HDP ve PKK tarafından çocuklarımız dağa götürülmüş. HDP ve PKK çocuklarımızı bize teslim etmeyene kadar biz davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Bunu bilsinler sesimizi duysunlar. Sesimizi duymazlıktan gelmesinler. Çocuklarımızı bırakın, elimizi yakamızdan çekin ki kapılarını terk edelim. Yoksa kapılarınız terk etmeyeceğiz. Bunun bilincinde olun. Dünyaya sesleniyorum, çocuklarımızı HDP ve PKK götürmüş. HDP ve PKK çocukları hayvanların peşinde ya da okullardan götürdüler."

Anne Naciye Sönmez Yıldız ise "Oğlum Osman sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Kimse sana bir şey diyemez. Herkes gelip teslim oluyor. Bir kız geldi teslim oldu. Sizde gelin. Orada sizin yeriniz yok. Ailenizin yanına gelin. Oğlum için HDP'nin önüne geldim. Çocuktu, okul okuyordu, 15 yaşındaydı. Daha çocuktu, bir bisküvi için ağlıyordu. Oğlum Türkiye'de olsa hemen gelirdi. Ama oğlum zalimin elindedir" dedi.