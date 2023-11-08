Hürlerin yürüyüşünde 16’ncı gün "Ortaya bir sivil irade koymak istiyoruz”

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve katliamlarına tepki göstermek için İstanbul'dan Gazze'ye doğru yürümeye başlayan 11 kişilik ekip 16'ncı günde Aksaray'a ulaştı.

16 gün önce Kadıköy'den hareket eden ekip Niğde, Adana, Dörtyol ve Reyhanlı üzerinden 2 hafta içinde Cilvegözü Sınır Kapısı'na ulaşmayı planlıyor.

REALİTEYE TESLİM OLMAKTANSA İMKÂNLARI DENİYORUZ

Yürüyüşte bulunan Semih Özmekik, sınır kapısına 2 hafta sonra varmayı planladıkları sınır kapısında bildiri okuyacaklarını ve ardından sınır kapısından geçmeyi deneyeceklerini dile getirdi.

Özmekik, yürüyüşe Utanç Yürüyüşü adını verdiklerini söyleyerek "Biz aslında hepimizin taşıdığı utancı ifade etmek için yola çıktık Bu meselede hepimiz bir suçu paylaşıyoruz. Bir irade ortaya koymaya çalışıyoruz.

Bu yürüyüşe çıkarak aslında bunu ifade etmeye çalıştık ve yolumuz üzerinde de bunu ifade ederek yürümeye devam ediyoruz. Bu yürüyüşte bize katılanlarla birlikte sayımız binleri aşarsa buradan bir irade oluşturursak sınırdan sivil olarak geçmeyi planlıyoruz.

Realiteye teslim olmaktansa bu imkânı denemeye karar verdik" dedi.