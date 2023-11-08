Haberler Gündem Haberleri Hürlerin yürüyüşünde 16’ncı gün "Ortaya bir sivil irade koymak istiyoruz”
Giriş Tarihi: 8.11.2023 12:23

Hürlerin yürüyüşünde 16’ncı gün "Ortaya bir sivil irade koymak istiyoruz”

İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamlarına dikkat çekmek ve saldırıları protesto etmek için İstanbul’dan yaya olarak Gazze’ye doğru yolan çıkan Hürlerin Yürüyüşü ekibi Aksaray’a ulaştı. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarından insanlık adına utanç duyanların ortak tepkisini yansıtmak üzere yürüyüşlerine ayrıca Utanç Yürüyüşü adını veren ekipten Semih Özmekik, “Bizim amacımız yanımıza binleri, on binleri alarak ortaya bir irade koymaktır, realiteye teslim olmaktansa bu imkânı deniyoruz” dedi.

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Hürlerin yürüyüşünde 16’ncı gün Ortaya bir sivil irade koymak istiyoruz”

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve katliamlarına tepki göstermek için İstanbul'dan Gazze'ye doğru yürümeye başlayan 11 kişilik ekip 16'ncı günde Aksaray'a ulaştı.

16 gün önce Kadıköy'den hareket eden ekip Niğde, Adana, Dörtyol ve Reyhanlı üzerinden 2 hafta içinde Cilvegözü Sınır Kapısı'na ulaşmayı planlıyor.

REALİTEYE TESLİM OLMAKTANSA İMKÂNLARI DENİYORUZ

Yürüyüşte bulunan Semih Özmekik, sınır kapısına 2 hafta sonra varmayı planladıkları sınır kapısında bildiri okuyacaklarını ve ardından sınır kapısından geçmeyi deneyeceklerini dile getirdi.

Özmekik, yürüyüşe Utanç Yürüyüşü adını verdiklerini söyleyerek "Biz aslında hepimizin taşıdığı utancı ifade etmek için yola çıktık Bu meselede hepimiz bir suçu paylaşıyoruz. Bir irade ortaya koymaya çalışıyoruz.

Bu yürüyüşe çıkarak aslında bunu ifade etmeye çalıştık ve yolumuz üzerinde de bunu ifade ederek yürümeye devam ediyoruz. Bu yürüyüşte bize katılanlarla birlikte sayımız binleri aşarsa buradan bir irade oluşturursak sınırdan sivil olarak geçmeyi planlıyoruz.

Realiteye teslim olmaktansa bu imkânı denemeye karar verdik" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hürlerin yürüyüşünde 16’ncı gün "Ortaya bir sivil irade koymak istiyoruz”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA