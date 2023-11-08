Kadınların oturma eylemine destek veren Sümeyye Erdoğan: Zulme sessiz kalmayacağız

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Eminönü Meydanı'nda 3 gün süren bir oturma eylemine katılan KADEM Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar bu defa da 1-15 Kasım tarihleri arasında devam eden Sultanahmet'te oturma eylemine de katıldı.

KADEM'in de aralarında bulunduğu ve 74'e ulaşan sivil toplum kuruluşundan kadınlar, Gazze'deki soykırım yapan İsrail'e tepkilerini Sultanahmet Meydanı'nda 8.gününde devam ettirdiler. 8 günün eyleminde oturma nöbetini gerçekleştiren KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnsiyatifi sözcüsü Hatice Karasakız, Sancaktepe Belediye Başkanı Seyma Dögücü ve Kanadalı Müslüman çocuk kitabı yazarı aktivist Jenny Molendyk elinde 2 bin kişilik İsrail tarafından öldürülen 1 yaşından 90 yaşına kadar olan insanların isim listesi ile katıldı.

KADEM Yönetim Kurulu olarak İsrailin zulmüne ve soykırımına karşı Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi'nin Eminönündeki 3 günlük ve Sultanahmette başlatılan 1-15 Kasım tarihleri arasındaki oturma eylemine katıldıklarını belirten KADEM Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan, "Filistinli kadınlarla dayanışma eylemi olduğu için KADEM olarak destek veriyoruz. İsrail bir ayda bütün insanlık dışı saldırısı ile katliam gerçekleştirmektedir. Masum insanların katledilmesinin bir açıklaması yoktur. Bu zulüm karşısında bizler sessiz kalamayız. Zaten bütün dünyada bu zulüm karşısında ayaktadır. Bizlerde boykotla, tepkiyle ve birlikteliğimiz ile Filistinlilerin yanındayız. Böyle bir katliamla karşılaşmamak için gençlerimiz eğer ne yapıyorlarsa en iyisini yaparak üreterek bir numara olmalı. Kötülerle güçlü olarak mücadele edilmeli. Çünkü Türkiye'nin de bağımsızlığı ve hürriyeti güçlü olmamıza bağlı" dedi.

KADEM Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan oturma eylemi yapan kadınların arasına oturarak Kanadalı Müslüman çocuk kitabı yazarı aktivist Jenny Molendyk elinde 2 bin kişilik İsrail tarafından öldürülen 1 yaşından 90 yaşına kadar olan insanların isim listesi eylemcilerin önüne serdi. Bir grup kadında boncuklarla Filistin bayraklarının renginden takı malzemeleri yaptılar.