Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu Özgür Özel’e böyle devretti! Dikkat çeken kareler

Bu arada Genel Merkez binasına Özgür Özel imzasını taşıyan ve üzerinde, "Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ülkemize ve partimize hizmetlerinizden dolayı teşekkür ederim" yazılı dev pankart asıldı.

"BAŞARILI OLMASI İÇİN ELİMİZDEN GELEN ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ"

CHP Genel Merkezi tarafından devir teslim törenine ilişkin görüntüler de basınla paylaşıldı.

Törende Özel'e başarılar dileyen Kılıçdaroğlu, "Başarılı olması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Genel başkanımızın bundan sonra vereceği mücadelede hep yanında olmak da her bir CHP'li olarak hepimizin ortak görevidir. Güzel bir şekilde yerine getirmeye de özen göstereceğiz." diye konuştu.

Özel de Kılıçdaroğlu'nun odada bulunan herkeste emeği olduğunu belirterek "En çok da bana emeği var. Partimize çok emeği var." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun, bugün kendisine bir genel başkanın bilmesi ve öğrenmesi gerekenleri bir saate yakın aktardığını anlatan Özel bunun CHP'nin geleneğinde olduğunu söyledi.

Özgür Özel'den şoke eden Kemal Kılıçdaroğlu iddiası!