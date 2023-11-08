Haberler Gündem Haberleri Provokatör Bircan Yıldırım gözaltına alındı!
Giriş Tarihi: 8.11.2023 09:43

Provokatör Bircan Yıldırım gözaltına alındı!

Sosyal medya hesabı üzerinden asılsız paylaşımları dolaşıma sokarak gündem olan, Türkiye ve iktidar aleyhine paylaşımlar yaparak karalama kampanyası yürüten Bircan Yıldırım isimli hesabın yöneticisi, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan gözaltına alındı.

Provokatör Bircan Yıldırım gözaltına alındı!

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde ortaya attığı asılsız iddialarla gündem olmaya çalışan Bircan Bali isimli sosyal medya hesabı, skandal bir paylaşım daha yaparak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

"ERDOĞAN İLE NETANYAHU ANLAŞTI" YALANI

Söz konusu hesaptan yapılan paylaşımda, "'İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlaşma imzaladı" yazılarak büyük bir yalan ortaya atıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Paylaşımı kısa bir süre sonra kaldıran Bircan Yıldırım hakkında vatandaşlar emniyet birimlerine çağrı yaptı. Bircan Yıldırım isimli hesabın yöneticisi, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alındı.

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Provokatör Bircan Yıldırım gözaltına alındı!
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