Trump, İran’ı ifşa etti ortalık karıştı! Çok çarpıcı sözler: Kırmızı çizgi aşıldı, İran olmasa İsrail varlığını bile sorgular

TRUMP'TAN DÜNYAYI SARSAN İRAN AÇIKLAMASI: SALDIRILARI ÖNCEDEN HABER VERDİLER

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 başkan aday adayı Donald Trump, 2 Kasım'da Teksas eyaletinde yaptığı seçim konuşmasında, İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından yaşananlara ilişkin konuştu.

Trump, şu ifadeleri kullandı:

İran bir İHA'mızı düşürdüğünde... İHA 14 yaşındaydı. Pek değerli değildi. Arkasında 39 mühendis ve pilotun bulunduğu büyük bir motorlu uçak vardı ve İran İHA'yı vurdu. Ben şöyle sordum: 'Arkasındaki uçağı mı düşürdüler?' Bana 'Hayır efendim, yapmadılar dediler. Yaklaşık beş kat daha büyük olan uçağı vurabilirlerdi. 'Bu ilginç' dedim.

Ama onları vurmamız gerekiyordu, o yüzden onları çok sert vurduk. Radarlarını ve farklı şeyleri devre dışı bıraktık; eğer bize karşı gelirlerse onlara asla mümkün olduğunu düşünmedikleri şeyler yapacağımıza dair bir açıklama yaptım. İranlılar bizi aradı, 'Başka çaremiz yok, bizim de öz saygımız var onun için sizi vurmamız lazım. Belli bir askeri üsse 18 füze fırlatacağız ama endişelenmeyin, füzeler üsse ulaşamayacak' dediler. Söyledikleri gibi 18 füze attılar, 5'i havada imha oldu. Diğerleri üssün dışına düştü.