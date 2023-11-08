Trump, İran’ı ifşa etti ortalık karıştı! Çok çarpıcı sözler: Kırmızı çizgi aşıldı, İran olmasa İsrail varlığını bile sorgular

ABD eski Başkanı Trump, Houstan'da yaptığı seçim konuşmasında, İran'ın Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından ABD üslerine yaptığı füze saldırılarını önceden haber verdiğini söyledi. Bu açıklama dünyada büyük yankı uyandırırken askeri stratejistler sabah.com.tr'ye önemli değerlendirmelerde bulundu.
TRUMP'TAN DÜNYAYI SARSAN İRAN AÇIKLAMASI: SALDIRILARI ÖNCEDEN HABER VERDİLER
ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 başkan aday adayı Donald Trump, 2 Kasım'da Teksas eyaletinde yaptığı seçim konuşmasında, İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından yaşananlara ilişkin konuştu.
Trump, şu ifadeleri kullandı:
İran bir İHA'mızı düşürdüğünde... İHA 14 yaşındaydı. Pek değerli değildi. Arkasında 39 mühendis ve pilotun bulunduğu büyük bir motorlu uçak vardı ve İran İHA'yı vurdu. Ben şöyle sordum: 'Arkasındaki uçağı mı düşürdüler?' Bana 'Hayır efendim, yapmadılar dediler. Yaklaşık beş kat daha büyük olan uçağı vurabilirlerdi. 'Bu ilginç' dedim.
Ama onları vurmamız gerekiyordu, o yüzden onları çok sert vurduk. Radarlarını ve farklı şeyleri devre dışı bıraktık; eğer bize karşı gelirlerse onlara asla mümkün olduğunu düşünmedikleri şeyler yapacağımıza dair bir açıklama yaptım. İranlılar bizi aradı, 'Başka çaremiz yok, bizim de öz saygımız var onun için sizi vurmamız lazım. Belli bir askeri üsse 18 füze fırlatacağız ama endişelenmeyin, füzeler üsse ulaşamayacak' dediler. Söyledikleri gibi 18 füze attılar, 5'i havada imha oldu. Diğerleri üssün dışına düştü.
ABDULLAH AĞAR: ACEM OYUNU BU KEZ KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞTI
Terörle Mücadele ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisinin, Suriye ve Irak'ta ABD'ye karşı mücadele etmediklerine dair açıklamalarını hatırlattı.
Ağar, "İran, son derece ilginç acem aklı ile oyun oynamak istiyor. Ancak mesele oyun oynamanın ötesine taştı. Nasrallah'ın açıklamaları da çok manidar. Taktiksel gıdıklamaları mücadele aritmetiği gibi okumamızı istediler. Topa girmiş gibi görünmek için bunu yapıyorlar." dedi.
Ağar, İran'ın Gazze'deki büyük acı ve çaresizliği de vekil olarak kullanmaya çalıştığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:
sahada fiziki bir etki ortaya koymuyorlar. Etki vekillerinin de sahada hiçbir şey yapmadığını görüyoruz. Trump'ın açıklamaları bu açıdan baktığınızda durumu teyit ediyor.
Yaşananların kırmızı çizgiyi aşma durumu var. Bu kırmızı çizgiyi aşma durumu başlayınca İran'ın refleksi dikkat çekici. Bir etki üretmemelerini iyi irdelemek gerek.
İSMAİL HAKKI PEKİN: İRAN ARKA KAPI DİPLOMASİSİ DENİLEN BU İŞLERİ HER ZAMAN YAPIYOR
Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, ABD ile İran'ın sık sık arka kapı diplomasisi yürüttüğünü belirterek, "İran'a Gazze olaylarından hemen sonra 'Savaş açmayın' diye mesaj gönderdiler. Katar'ı elçi yaparak bir de öyle haber gönderdiler. Trump'ın anlattıkları da böyle. Taktiksel amaçlı, günü kurtarmak için yapılan şeyler. Bu taktik çalışmalar stratejiyi pek etkilemiyor." dedi.
"İRAN İLE İSRAİL YAPTIKLARINI BİRBİRLERİ SAYESİNDE MEŞRU GÖSTERİYOR"
Pekin, Trump'ın anlattıklarının doğru olma ihtimaline atıfta bulunarak, "İran doğrudan savaşa girmez. Ekonomik durumları çok kötü. Savaş demek, kan ve para demek. İran'ın bu ekonomide vekil güçlerini bile ne kadar destekleyebileceği meçhul. Ancak şu bir gerçek ki İran ile İsrail birbirlerinden beslenen ülkeler. İran, İsrail sayesinde, İsrail de, İran sayesinde Ortadoğu'da yaptıklarını meşru kılıyor. Kendilerini güvenlik gerekçesi ile haklı göstermeye çalışıyor, iç kamuoyularını da diri tutmak için bu düşmanlığı kullanıyorlar. İran olmasa İsrail varlığını bile sorgular." ifadelerini kullandı.
COŞKUN BAŞBUĞ: TRUMP, İRAN'IN ABD VE İSRAİL ORTAKLIĞINI DEŞİFRE ETTİ
Askeri Stratejist Coşkun Başbuğ ise Trump'ın açıklamaları ve İran'ın hamlelerini şöyle değerlendirdi:
İran'ın ABD ve İsrail ile ortak olduğunu ben her zaman söyledim. İran, mezhepçilik ile İslam ülkelerini de bölüyor. İran'ın rejim tarafı gizli siyonisttir. Bakın, Türkiye'nin Suriye'ye harekat olayında ABD destekli PKK/YPG ile İran'ın milis kolu Haşdi Şabi işbirliği yaptı. Bu ortaklık ABD-İran işbirliğidir.
"ABD'DE TRUMP'IN SÖZLERİNİN ÜSTÜ ÖRTÜLÜYOR"
Coşkun Başbuğ, "Dün bir ABD'de yaşayan dostum ile konuştum" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
ABD'deki medyada Trump'ın sözlerine sansür var. Bir eski ABD Başkanı'nın büyük yankı yaratan bu açıklamalarının üstünü örtmeye çalışıyorlar. Bu sözlere uygulanmaya çalışılan sansür iyi okunmalı.
FERHAT PİRİNÇÇİ: TRUMP'IN BAŞKANLIĞINDA İFŞALAR YAPTIĞINI GÖRÜYORUZ, BU AÇIKLAMALARI DA DOĞRUDUR
SETA Akademi Direktörü Prof.Dr. Ferhat Pirinççi, Trump'ın başkanlığına bakıldığında pek çok ifşanın ve devlet sırrının açıklandığına dikkat çekti ve şunları söyledi:
Açıklamaları bence doğrudur. Kudüs Tugayı Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından verdiği tepki, karşılık oldukça düşük. Kudüs Komutanı'nın öldürülmesi sonrası daha büyük bir etki yaratılması beklenirdi. İran'ın sürekli retorik yarattığını görüyoruz. Ancak zaman geldiğinde İran'a güvenemezsiniz. Gazze'de yaşananlar sonrası da İran'ın retorik ürettiğini ancak vekil güçlerinin bile verdiği tepkilerin çok düşük ve etkisiz olduğunu görüyoruz. İran hep retorikte kalır, icraatte yoktur.