Akşener’den CHP yönetimine gönderme: Kral öldü ama garip anlayış duruyor

Partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hem CHP'de yönetimi devralan değişimcileri eleştiri yağmuruna tuttu hem de Kemal Kılıçdaroğlu'na "hançer" yanıtı verdi. Selahattin Demirtaş'ı selamlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenen Akşener, "Herkese selam gitti, biz hariç! Kral öldü ama 2023'e damga vuran o garip anlayış ve o anlayışın sahipleri aynen yerinde duruyor" dedi. 3-6 Mart krizinde CHP'lilerin kendilerine yönelik linç girişimini hatırlatan Akşener'in hedefinde "değişimciler" vardı. CHP Kurultayı'nda yaşananları yorumlayan Akşener, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktık diye bize demediklerini bırakmayanlar, hafta sonu itibarıyla yeni genel başkan Özgür Özel'in en büyük fanları oldu. O gün bize duvar örenlerin bugün anlattıkları, bu saatten sonra bizi ilgilendirmez. Bundan sonra kendimizden başka kimseye kefil olmayız. Olmayacağız" diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun, "Sırtımdaki hançerlerle seçime girdim" sözüne de ağır ifadelerle yanıt veren Akşener, "Ben bugüne kadar kimsenin arkasından hançer vurmadım. Ben hançeri kalbine vururum. Arkadan işim yoktur. Gereğini yapmıyorsan hançerlenirsin. Ben kimseyi hançerlemedim. Ben olmadığıma göre bu hançer kimin? Hançer edebiyatını kimse üzerine almadı, benim üzerime kaldı. Görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.