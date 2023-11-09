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Giriş Tarihi: 9.11.2023 23:03

Başkan Erdoğan yurda döndü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Özbekistan'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü

AA
Başkan Erdoğan yurda döndü

Başkan Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", saat 20.00'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer karşıladı. 

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve bazı yetkililer de Ankara'ya geldi.

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Başkan Erdoğan yurda döndü
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