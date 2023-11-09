CHP’den Meclis’te korsan eylem kararı

Gezi davasından mahkum olduktan sonra milletvekili seçilen ve Anayasa Mahkemesi'nin hakkında ihlal kararı verdiği Avukat Can Atalay'ın dosyası Anayasa Mahkemesi tarafından yerel mahkeme olan İstanbul 13. Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Mahkeme, dosyada karar verme yetkisinin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde olduğunu belirterek dosyayı geçtiğimiz günlerde bu daireye gönderdi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, son noktayı koydu. SABAH'ın ulaştığı karara göre, Can Atalay'ın daha önceden mahkumiyet kararını onayan daire önceki kararının doğru olduğunu belirterek Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına uyulmamasına hükmetti. Atalay'ın milletvekilliğinin de düşürülmesi için TBMM'ye bildirimde bulunan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bir ilke de imza attı. Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa'yı ihlal ettiğini ve yetkisini aştığını belirten Yargıtay 3. Ceza Dairesi Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulundu. Bu gelişme üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokakları karıştırmak için çağrı yaptı. Özel, bugün de Meclis'te korsan eylem kararı aldıklarını söyledi.
CHP'DEN 'SOKAK' ÇAĞRISI
Yargıtay ile AYM arasındaki uzlaşmazlığı fırsata çevirmeye çalışan CHP'nin çiçeği burnundaki Genel Başkanı Özgür Özel, yaşananları 'yargı darbesi' olarak adlandırdı. Özel, yaptığı konuşmada büyük bir provokasyona imza atarak, sokak çağrısı yaptı.
ÖZEL, HIZINI ALAMADI: MECLİS'TE KORSAN EYLEM YAPACAKLAR
Özel, bugün de provokatif tavrını sürdürdü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özgür Özel, "Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş tarafından yapılacağı bildirilen ve saat 17.00'de toplanması beklenen Danışma Kurulu toplantısının yapılmayacağını öğrendim. Bu durumda dün gerçekleştirdiğimiz olağanüstü grup toplantısında aldığımız karar gereği, yargı krizi ve darbe girişimini gündemde tutmak amacıyla bugünden itibaren TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlıyoruz." ifadelerini kullanarak, Gazi Meclis'te korsan eylem yapma kararı aldıklarını duyurdu.