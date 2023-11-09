Devlet sözünü tuttu, depremzedeler konutlarına kavuşuyor! Elbistan ve Afşin’de depremzedelerin konut sevinci

Tarihler, 6 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye en kara günlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem, 11 ili yıktı. Asrın felaketi denilen o afette 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti, yüz binlerce ev yıkıldı. Ancak devlet ve millet el ele verdi, yaraları sarmaya başladı. Kahramanmaraş merkezli ikinci depremin merkez üssü Elbistan ilçesi ile Afşin ilçelerinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından mart ayında deprem konularının temeli atıldı. Devlet verdiği sözü tuttu, kalıcı konut projesinde sona yaklaşıldı. Aralık ayında ilk teslimatların yapılacağı iki ilçede çalışmalar hız kesmeden devem ediyor.

ELBİSTAN'DA BİN 394 KONUTTA SON RÖTÜŞLAR

Kahramanmaraş'ta 7,6 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Elbistan ilçesinde Mart ayında temeli atılan bin 374 deprem konutunda çalışmalarda sona yaklaşıldı. Dış cephe mantolama, boya, elektrik ve su tesisatları ile kalorifer petekleri döşenen binalarda her ayrıntı düşünüldü. 5 katlı inşa edilen 3+1 ve 2+1 konutlarda mutfak dolapları ile şofbenlerin takılma işlemleri devam ederken çevre düzenle çalışmaları da aralıksız sürüyor. Çocuk oyun alanları ve sosyal tesislerinde yapıldığı deprem konutlarında ağaç ve fidan dikimleri de yapılıyor.

SÖZ TUTULDU, ELLBİSTAN KONUTLARINA KAVUŞUYOR

Depremin vurduğu Elbistan'da TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarının teslime hazır hale geldiğini belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Karaelbistan Mahallesi'nde süren TOKİ konutlarında yüzde 90 fiziki gerçekleşmeye ulaşan binaların olduğuna ifade eden Gürbüz, "Aralık ayı gibi biz inşallah burada inşa edilen konutların bir kısmının teslim edilmesini hedefliyoruz. Aslında daha fazla konutumuz tamamlandı ancak ince işçilik ve peyzaj çalışmaları var. Bu çalışmalarda kısa sürede tamamlanarak konutlar hak sahiplerine teslim edilecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan verdiği sözü tutu ve kısa bir sürede konutular teslim aşamasına geldi" dedi.

AFŞİN'DE 720 KONUT YILSONUNDA TESLİM

7,6 şiddetindeki Elbistan depreminden en çok etkilenen yerlerinde başında gelen Afşin ilçesinde ise TOKİ tarafından yapılan 720 konutta teslimat için son hazırlıklar yapılıyor. Deprem konutlarının teslimi için hazırlıkların devam ettiğini belirten Afşin Belediye Başkanı Mehmet fatih Güven; "Depremden sonra ilçemizde şubat ayı içerisinde toplu konutların TOKİ tarafından temeli atıldı. Afşin'de toplu konutlar imarlı alanda yapılmaya başlandı. Belediyeye ait imarlı alanları TOKİ'ye devrettik. Bir an önce vatandaşımız kalıcı konutlara yerleşsin istedik. Çok şükür deprem konutlarında sona gelindi. İlk teslimler için hazırlıklar başladı. Milletimize hayırlı olsun" dedi.

DEPREMZEDELERİN KONUT SEVİNCİ

SABAH'a konuşan depremzedeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek şunları söyledi.

ERDOĞAN GÖNLÜMÜZÜ FETHETTİ

Mehmet Özgül (26) "Elbistan olarak büyük bir deprem geçirdik. Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu ve yaralarımızı hızla sararak gönlümüzü fethetti. Deprem konutlarının bizlere teslim edileceği günü iple çekiyoruz. Konutlar çok sağlam ve güvenli. Allah devletimize zeval vermesin"

BU KADAR HIZLI OLACAĞINI TAHMİN ETMİYORDUK

Abdullah Çetin (20)- "Cumhurbaşkanımızın deprem konutları sözünün ardından 8 ayda bu binalar hızlıca dikildi. Açıkçası bu kadar hızlı olacağını tahmin etmiyorduk. Devletimiz deprem konutlarını hızlı bir şekilde yaptı ve yakında da teslimatını yapacak. Bir Kahramanmaraşlı olarak cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum"

KIŞ ÖNCESİ RAHAT BİR NEFES ALACAĞIZ

Fedai yüksel (22) "Deprem felaketi ilk gün gibi hafızamızda. Depremde TOKİ'nin yaptığı konutlarda çatlak dahi oluşmadı. Konutların tamamlanıp teslim edilme aşamasına gelmesi kış öncesi bizlere rahat bir nefes aldırdı. Artık rahat bir uyku uyuyabileceğiz"

Elbistan'da 1377 bina tamamen yıkıldı. Toplam 10 bin konut yapılacak- İnşaatı devam eden konut 4 bin. Bunların 1374'ü Aralık'ta teslim

Afşin'de 496 bina tamamen yıkıldı. Toplam 6 bin konut yapılacak. İnşaatı devam eden konut 3 bin 600. Bunların 720 si Aralık'ta teslim