Dünya sessiz kalırken biz tepkimizi koyduk

Başkan Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere dün Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gitti. Erdoğan çiftini havalimanında Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve diplomatlar karşıladı. Zirvenin gündem maddelerinden biri de Gazze olacak. Erdoğan önceki gün başkanlık yaptığı AK Parti MKYK'da kurmaylarına "İsrail adeta devlet terörü gibi hareket ediyor. Başından beri en doğru tavrı Türkiye takındı. Dünya sessiz kalırken, biz daha en başta tepkimizi koyduk" dedi. AK Parti'nin MKYK toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bir sunum yaptı.Bakanı Hakan Fidan, AK Parti MKYK'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi. Fidan "Gazze konusunda başından beri ateşkesin sağlanması, kalıcı barışın olması ve iki devletli çözümü savunduğumuzu tüm muhataplarımıza söyledik. Süreç, Türkiye'nin tezleri doğrultusunda bir noktaya geldi, Blinken'la görüşmemizde de bu tezlerimizi etraflıca anlattık. ABD de artık başladığı noktada değil. Gazze'nin boşaltılması sorunu çözmez, Batı Şeria'da çözmedi, burada da çözmez. Türkiye olarak acil bir şekilde kalıcı ateşkes sağlanması ısrarımızı sürdüreceğiz. Türkiye'siz bir çözüm olmayacağının herkes gibi ABD de farkında. Geçici ateşkes veya ABD'nin savunduğu kısa süreli bir duraklamanın sorunu çözmesi mümkün değil" dedi.Erdoğan kurmaylarına krizin aşılması için Türkiye'nin yoğun çaba bir çaba harcadığını belirterek, "Diplomatik girişimlerimizi artarak devam ettirelim. Ateşkes sağlanması ve iki devletli çözüm için çalışalım. Yeni bir diplomatik atak başlatacağız" dedi.Toplantıda hafta sonu gerçekleştirilen CHP kurultayı ile ilgili de kısa bir değerlendirme yapan Erdoğan'ın üstü kapalı bir şekilde CHP'deki değişimle ilgili, "Üst akıl nasıl 6 lideri bir araya getirdiyse bunları da bir araya getirecektir" dediği öğrenildi. Öte yandan parti yetkilileri, AK Parti'nin kendi işine odaklandığını ve çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.Başkan Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin 3. yılı dolayısıyla tebrik mesajı paylaştı. Erdoğan, mesajında, "Karabağ'ın azatlığı için 44 gün boyunca kahramanca mücadele eden gazilerimizi hürmetle, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.