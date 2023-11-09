Hedef 100 milyar $ ticaret hacmi

Başkan Erdoğan'ın bugün hitapta bulunacağı ve katılımcı liderlerle ikili görüşmeler yapacağı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'nde ticari ve ekonomik, yatırım, ulaştırma ve transit alanlarındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesiyle ilgili meseleler ele alınacak. Dün Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le görüşen Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgalinin sonlandırılması için dünyanın sesini daha da yükseltmesi ve İsrail'i durduracak etkin adımların atılması gerektiğini ifade etti. Başkan Erdoğan, bugün de İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya gelecek. Zirve çerçevesinde, Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu teşkilatın etkinliğinin artırılması konusunda fikir teatisinde bulunulacak. Üye ülkeler arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolar seviyesine çıkarmak için hedefler belirlenecek.