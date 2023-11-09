İsrail’i boykota CHP takozu

İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, AK Parti grubu tarafından meclis gündemine getirilen İsrail ürünlerinin sosyal tesislerde boykot edilmesi kararını veto etti. Bozkurt gerekçe olarak ülke politikasını ilgilendiren konuların yerel meclislerde alınamayacağını belirtti. Önergeyi veren AK Partili Duygu Koç Şimdi yaptığı konuşmada, "Son bir aydır İsrail'in uyguladığı işgal ve katliam politikalarına karşı Türkiye'nin pek çok belediyesinde İsrail mallarının kullanılmasına karşı boykot, yasaklanma kararı alınmıştır. Bu kapsamda Esenyurt Belediyesi bünyesindeki işletmelerde örneğin Havva Anapark Spor Tesisleri Kültür Merkezleri, Nikâh Sarayı, Büfeler ve işletmelerinde bizler de İsrail mallarının boykot edilmesini ve yasaklamasını teklif ediyorum" dedi. Gündem teklifinin ardından söz alan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ise aynı duygu ve düşünceleri paylaştığını belirterek, "Üniter devlet sistemi içinde bizim ticari bir konuda karar almamız mümkün değil. Bu Esenyurt Belediyesi'nin işiyle ilgili değil. Esenyurt Belediyesi olarak biz zaten ahlaki olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, yapacağız. Bu konuda hukuken karar almak başka birçok hukuki defekti meydana getirir. Üniter devlet yapısı içinde herhangi bir yerel yönetimin bu tarz hukuki bir karar alması mümkün değil" dedi. AK Partili meclis üyesi Kadir Çakır da "Bu başkanlık yetkisindeki bir konu. Bu duyarlılığı Esenyurt Belediyesi'nden de görmek istiyoruz" diye vetoya tepki gösterdi.