İstanbul’un suyu bitiyor! Ekrem İmamoğlu’nun eleştirdiği Melen sistemi olmasaydı...

Ocak ayında baraj doluluk oranının en düşük seviyede olmasının sebebi 2022 yılı sonbaharında Melen Suyunun barajlara çekilmemesidir. İBB Yönetimi bütçesinin yaklaşık Binde 7-8 oranına denk gelecek bir elektrik faturasından kaçındığı için şuanda bu stresi hem vatandaşlar hem biz yaşıyoruz.