İYİ Parti’de deprem: İl yönetimi istifa etti

İYİ Parti Sakarya İl Başkanlığı'ndan istifa eden Fatih Akgün'ün yerine önceki dönem İYİ Parti Adapazarı ilçe Başkanı ve 28. dönem Milletvekili adayı olan Avukat E. Serdip Dokumacı atanmıştı. Dokumacı'nın il başkanı olarak atanmasının ardından yeni il yönetimi belirlenmiş ve teşkilata hızla yeni soluk gelmişti. Ancak dün akşam aniden yönetim kurulu ile birlikte istifa eden Başkan Dokumacı kamuoyuna her hangi bir açıklama yapmadı.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Genel Başkan Meral Akşener arasında başlayan gerginlikle birlikte parti içi çekişmeden kaynaklandığı ileri sürülen Serdip Dokumacı istifasıyla birlikte yeni istifaların da gelmesi bekleniyor. Öte yandan İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı da yapan Ümit Dikbayır ile Akşener arasındaki gerginlik sürerken Meral Akşener akrabası olan Dikbayır'ı 50 kişilik İYİ Parti Genel İdare Kurulu listesine almadı.

Bilindiği gibi GİK listesinde 2'inci sırada yer alan Dikbayır, delegenin reddetmesi üzerine GİK üyeliğinden düştü.