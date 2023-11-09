İYİ Parti’de ortalık yangın yeri: Akşener en yakınındaki iki isme kapıyı gösterdi! Gizlice banka hesaplarını inceletmiş...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün yaptığı konuşmada çok çarpıcı ifadeler kullandı. Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'na benzer şekilde parti içinde sırtından hançerlendiğini ima etti, "İsterse en yakınım olsun. Vallahi billahi değiştireceğim. En yakınım olsun, en güvendiğim olsun. Kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim." dedi. Akşener'in bu sözleri, kısa bir süre öncesine kadar en yakınında bulunan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'a söylediği belirtiliyor.