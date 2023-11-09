MSB’den Gazze çağrısı: Sivillere yönelik saldırı ve operasyonları durdurun

Türkiye ve Yunanistan arasındaki askeri "Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı"nın dördüncü turu 13 Kasım'da Ankara'da yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki "basın bilgilendirme toplantısı"nda sözlerine, Milli Mücadele'nin başkomutanı, Cumhuriyetin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85'inci yılında rahmet ve minnetle yad ederek başladı.

SON 1 HAFTADA 33 TERÖRİST ETKİSİZ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK/KCK/PYD-YPG ile DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini bildiren Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirilmiş, böylece yılbaşından bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1835'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 39 bin 178'e ulaşmıştır." diye konuştu.

Aktürk, 4 Kasım'da Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, 7 Kasım'da ise Gara ve Kandil bölgelerindeki terör hedeflerinin vurulduğunu hatırlatarak, "Hava harekatlarıyla içinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 27 hedef başarıyla imha edilmiş ve çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

"BİR GECE ANSIZI DİYE İFADE ETTİĞİMİZ ŞEKİLDE..."

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat bulunan sığınakla 2 girişi, çok sayıda odası ve muhtelif yaşam malzemelerinin bulunduğu mağaranın, Pençe-Yıldırım bölgesinde ise 6 sığınak ve girişi el yapımı patlayıcıyla tuzaklanmış, birçok odası bulunan mağaranın imha edildiğini aktaran Tuğamiral Aktürk, "Terörle mücadelemiz, 'Bir gece ansızın' diye ifade ettiğimiz şekilde gereken yer ve zamanda, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla, tüm terör inleri yıkılıp, tek bir terörist kalmayıncaya kadar kararlılıkla devam edecektir." dedi.

Suriye'nin kuzeyindeki birliklere yılbaşından itibaren 433 taciz ve saldırının gerçekleştirildiğini belirten Aktürk, "Anında ve misliyle verilen karşılıkla 19'u son bir haftada olmak üzere 1340 terörist etkisiz hale getirilmiştir." diye konuştu.

Hudut güvenliğinin alınan yoğun ve etkin tedbirlerle sağlandığını vurgulayan Aktürk, şunları söyledi:

"Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 547 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 2'si FETÖ mensubu olmak üzere 6'sı teröristtir. 3 bin 76 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 521'e yükselmiştir. Bu şahıslardan 396'sı FETÖ olmak üzere toplam 566 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 185 bin 205 olmuştur."

"İSRAİL'İN UYGULADIĞI MEZALİM KABUL EDİLEMEZ"

"Yunanistan ile ikili ilişkilerimizde yakaladığımız pozitif gündemin sürdürülmesi ve diyalog kanallarının açık tutulması için çabalarımız devam etmektedir." ifadelerini kullanan Aktürk, Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki dördüncü tur askeri güven artırıcı önlemler toplantısının 13 Kasım'da Ankara'da yapılacağını açıkladı.

Aktürk, Türkiye'nin Gazze ile ilgili ilk günden bu yana sergilediği insani ve adaletli tutumunun bugün de devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İsrail'in uyguladığı mezalimin kabul edilemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. İsrail'in sivil nüfusa dikkat etmemesi, Gazze'deki Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve toplu cezalandırma yolunu tercih etmesi çok ciddi bir endişe kaynağıdır. Türkiye olarak çağrımız, ateşkes ve barış çağrılarının dikkate alınması, sivillere yönelik saldırı ve operasyonların derhal durdurulması, Gazze'deki acil ihtiyaçları karşılamak için ihtiyaç maddelerinin girişine ve yaralıların çıkışına tahditsiz izin verilmesidir. Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barış mümkün olmayacaktır."

- DÖRDÜNCÜ TUR MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın Katar ziyaretine ilişkin soru üzerine Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ziyaretin "Yırtıcı Şahin-5" tatbikatının seçkin gözlemci günü kapsamında gerçekleştirildiğini, iki ülke silahlı kuvvetleri arasında dostluk, işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek amacıyla yapıldığını aktardı.

Dördüncü turu yapılacak Türkiye ve Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na ilişkin soru üzerine kaynaklar, 2 yıl aradan sonra yapılacak toplantının Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirileceğini belirtti. Kaynaklar, toplantıya askeri ve sivil heyetlerin katılacağını belirtti.

İsveç'in NATO üyeliğine yönelik soru üzerine takdirin TBMM'de olduğunu hatırlatan kaynaklar, son dönemde bölgedeki ABD üslerine yönelik saldırılara ilişkin soruya ise "Savunma ve güvenlikle ilgili tüm konuları yakından takip ederek, kendi güvenliğimiz açısından gerekli tüm tedbirleri alıyoruz." yanıtını verdi.