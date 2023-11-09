Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı: KADEM’den anlamlı eylem

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi'nin Filistinliler için düzenlediği sessiz oturma eylemine destek verdi. Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Eminönü Meydanı'nda başlattığı sessiz oturma eylemi, Sultanahmet'te 8'inci gününde devam ediyor. Türkçe, İngilizce ve İbranice "Filistin'de çocuklar ölüyor", "Katil İsrail" yazılı dövizler taşıyan kadınların bugünkü eylemine katılan Bayraktar, eyleme KADEM'le birlikte 74 sivil toplum kuruluşunun destek verdiğini söyledi. Bayraktar, "Bizler halklar olarak, zulüm karşısında sessiz kalamayız" dedi.