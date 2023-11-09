TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman’dan Dijital Telif Yasası açıklaması: Yeni bir sözleşme yapılmalı

DİJİTAL DÜNYADA 'TELİF' SORUNU

Arama platformları, binlerce haber sitesindeki haberi hiçbir ücret ödemeden kullanıcılarına sunuyordu. Telif ödemeleri yapılmadığı için haberi yapan gazeteci değil, arama platformları para kazanıyordu. Bu sorun dünyanın birçok ülkesinde dijital yayıncılık yapanları isyan ettirdi. Bunun üzerine Avustralya, İngiltere, Fransa, Almanya ve birçok Avrupa ülkesinde Dijital Telif Yasası uygulamasına geçildi. Arama platformları, özgün haberlerini kullandıkları sitelere telif bedelleri ödemeye başladı. Yayıncıların talepleri böylece birçok ülkede karşılık bulmuş oldu.

TÜRKİYE'DE DE DİJİTAL TELİF YASASI BEKLENİYOR

Türkiye'deki dijital yayıncılar da arama platformlarının kendilerine telif ödemesini bekliyor. Ancak, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu yaklaşık 70 yıl önce hazırlandı ve dijitalleşmenin getirdiği sorunları çözmekten çok uzak. Bu nedenle Türkiye'de de yayıncıların talebi doğrultusunda bir Dijital Telif Yasası hazırlığı yapılıyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu tarafından yürütülen çalışmanın yayıncının telif sorununu çözmesi bekleniyor.