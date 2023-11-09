Yasadışı elde edilen paraları kriptoyla akladılar

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sakarya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce "Yasadışı Bahis ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarını işleyenlere yönelik 3 ilde düzenlenen Sibergöz adlı operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, 3 bin ila 10 bin lira karşılığında temin ettikleri başkalarına ait banka hesaplarını yasadışı bahis sitelerinde kullandıkları ve suçtan elde edilen paraları, kripto varlık borsalarından kripto varlık alımı yaparak akladığı belirlendi. Para transferinde kullanılan hesaplarda yaklaşık 3.6 milyar Türk Lirası işlem hacmi bulunduğu, banka hesaplarında toplanan yasadışı bahis paralarının QR kod ve cebe havale yöntemiyle çekildiği tespit edildi. Toplanan paraların elektronik para kuruluşu hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı. Operasyonlarda; 71 bin 415 Türk Lirası, döviz, altın, çok sayıda senet, banka ve kredi kartına el konuldu.