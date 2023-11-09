Yıllardır aranan FETÖ’nün kilit ismi İstanbul’da yakalandı





TAKİBE TAKILMAMAK İÇİN OPERASYONEL HATLAR KULLANDI

Örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki askeri yapılanmasındaki örgütlenmeyi yöneten ve bu yapı içinde çifte kod isim kullanan zanlının, FETÖ fertlerinin kullandığı gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu aktarılırken, söz konusu uygulamayı diğer örgüt mensuplarına da yüklediği öğrenildi. Zanlının ayrıca takibe takılmamak için örgüt içerisinde "Mahrem İmam" olarak faaliyet gösteren diğer FETÖ'cü kişilerin sıkça başvurduğu operasyonel hat olarak tabir edilen iletişim yöntemlerini kullandığı öğrenildi.

Zanlının 2016'daki hain darbe girişimi sırasındaki rolü ve görevi hakkında henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmazken, söz konusu tarihlerde KHK ile ihraç edilen Can U., polis tarafından gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Yedi yıl boyunca her yerde aranan 'askeri mahrem imam', polisteki sorgusunun tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Hücre sorumlusunun, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" suçundan tutuklandığı ve cezaevine konulduğu öğrenildi.