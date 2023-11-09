Yunanistan’ın ölüme terk ettiği düzensiz göçmenleri Türkiye kurtardı

Yunan karasularında Yunanistan unsurlarınca yakalanan ve kötü muameleye maruz kalan Afgan uyruklu Ali Nur, "Yunanistan tarafına geçtik ve orada yakalandık. Maskeli Yunan polisi bizi dövdü. Motorumuzu aldılar. Bize çok pislik yaptılar. Bizi Türkiye tarafına attılar. Sonra aradık. Allah razı olsun Sahil Güvenlik bizi getirdi buraya" dedi.

Yunanistan unsurları tarafından darp edildiklerini ifade eden Nur, "Bizi dövdüler, telefonlarımızı aldılar. Çok korktuk. Çocuklar da vardı. Ben cebimde sakladığım telefon ile arayarak yardım istedim" diye konuştu.

Yunanistan unsurları tarafından geri itilen ve Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarılan 35 düzensiz göçmen daha sonra işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildiler.