15 Temmuz’da Atatürk Havalimanı’nın yolunu kapatan uzman çavuş yakalandı

Çatı davasında anayasal düzeni ortandan kaldırma suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verilen FETÖ firarisi Uzman çavuş Ali Okumuş (31) Adana'da yakalandı. Firari hükümlünün yakalanmamak için tarlalarda tarım işçisi olarak çalıştığı ortaya çıktı. İstanbul Hava Harp Okulu Destek Grup Komutanlığın hizmet bölüğünde görevli Ali Okumuş'un 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanına gidip yolu kapatıp çevre güvenliği aldığı öğrenildi. Polis, ısıya duyarlı dronla yaptığı operasyonda yakalanan firari hükümlü Okumuş, (SEGBİS) ile hakim karşısına çıkarılmak üzere Adana Adliyesi'ne sevk edildi.

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAK

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, İstanbul 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ/PDY'ye yönelik görülen 'çatı davası'nda hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Uzman Çavuş Ali Okumuş'un, yakalanması için çalışma başlattı.

HAVALİMANI YOLU KAPATMIŞ

Hava Harp Okulu Destek Grup Komutanlığı'nda görevli Ali Okumuş'un, 15 Temmuz gecesi bölüğü ile birlikte İstanbul Atatürk Havalimanı'na gittiği, havalimanı yolunu kapatıp, çevre güvenliği aldığı belirtildi. Okumuş'un bir süre önce Adana'ya geldiği, geçimini sağlamak ve tanınmamak için tarlalarda tarım işçiliği yaptığı kaydedildi. Yurt dışına kaçış hazırlığı yaptığı saptanan firari hükümlünün, Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 'gaybubet' evinde saklandığı belirlendi.

DRONELU OPERASYON

Bu tespitler üzerine harekete geçen TEM ekipleri, ısıya duyarlı drone ile bölgede tarama yapıp, operasyon hazırlığına başladı. Sokağı abluka altına alan operasyon timi, damda güvenlik önlemi alıp, demir kapıyı koçbaşıyla kırarak eve girdi. Polise direnen Ali Okumuş gözaltına alınırken, operasyon anları da kameraya yansıdı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ali Okumuş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hakim karşısına çıkarılmak üzere Adana Adliyesi'ne sevk edildi.