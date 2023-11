AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, ulaştırma esnafı ile bir araya geldi

"YAVAŞ ESNAF ÜZERİNDEN SİYASET YAPMANIN PEŞİNDE"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Ankara'da CHP zihniyeti ne yazık ki esnafımızı bize karşı kışkırtmaya çalışıyor. Bizi esnafımız ile karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Esnafımız ekmeği ile rızkı ile uğraşırken Sayın Yavaş esnafımız üzerinden siyaset yapmanın peşinde. 'Yok AK Parti kredi verirse size destek olurum, gidin AK Partiyi ikna edin' demek Ankara'nın belediye başkanına yakışmıyor. Biz hiçbir zaman esnafı, ekmeğinin peşinde olanı, rızkını kovalayanı siyasete bulaştırmadık. Biz her zaman esnafımızın yanında olduk. Biz sizleri korumak, muhafaza etmek için çabalıyoruz. Biz her zaman çözüm odaklı çalıştık. Ancak Sayın Yavaş kaostan beslendiği için hiçbir zaman çözüm üretmedi. Her zaman sorun üretip siyaset yapmaya çalıştı. Sayın Yavaş bugüne kadar ABB Meclisi'nden ne istediyse verildi. Ancak bugün gelinen noktada Ankara'da hiçbir şey yapılmadı. Ankara'ya yeni otobüs aldık diye övünenler garajda çürümeye terk ettiği 150 otobüsün bakımını yapıp halkın hizmetine sunamıyor. Bugüne kadar sosyal medya üzerinden algı çalışması yaparak Ankara'yı yönetmeye çalıştı. Genel seçimlerde Cumhurbaşkanlığı hayali kurup, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığına 'Tamam' diyen bir adam, genel seçimlerde Ankara'yı Allah'a emanet bırakıp şehir şehir mitingler düzenleyen bir kişiden Ankara'ya hayır gelmedi gelmez. Yavaş göreve gelmeden önce rozetsiz başkanlık yapacağını söylemişti. Ancak bugün FETÖ ne dediyse onu yaptı. Gezdiği mitinglerde İHA'ları, SİHA'ları diline dolayan Osman Kavala'ya, terörist başı Öcalan'a, Demirtaş'a selam kaçanlara minnet etmeyin. Biz bize yeteriz. İnşallah önümüzdeki seçimlerde ABB'yi tekrar AK Parti belediyeciliği ile kavuşturup yaşadığınız sorunu kökünden çözeceğiz." dedi.