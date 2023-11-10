AYM’nin yetki gasbı ilk değil

AnayasaMahkemesi'nin verdiği Can Atalay'a hak ihlali kararı ilk değil. Bunların başında AYM'nin HDP'nin Hazine yardımına bloke konulmasıyla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvurusunu reddetmesi, yargı müessesesini dikkate almaması geliyor. "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla hazırlanan metne imza atan 9 akademisyenin terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda hak ihlali kararı veren AYM, Can Atalay kararıyla da Anayasa'nın 14. Maddesi'ni işlevsiz hale getirdi. Hakkındaki hüküm kesinleşmemiş ve mutlak terör suçu işlemiş tüm şüphelilere TBMM yolunu açtı. Ayrıca FETÖ'den 26 yıl hapis cezası alan mahrem imamın cezaevinde işkence gördüğüne dair bireysel başvurusunu AYM, hiçbir delil olmamasına rağmen kabul edip FETÖ üyesine devletin 50 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye ağır hakaret içeren pankartı ifade özgürlüğü sayan AYM, haklarında kamu davası açılan ÖDP'liler, ifade özgürlüklerinin kısıtlandığı gerekçesiyle 15'er bin lira manevi tazminatla ödüllendirildi.Eski HDP Eş Genel Başkanı ve 6-8 Ekim olaylarının faili Selahattin Demirtaş için de hak ihlali kararı veren AYM, Demirtaş'a 50 bin lira manevi tazminat ödenmesini kararlaştırmıştı. MLKP üyesinin mezarı başındaki anmaya katılan ve terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle mahkûmiyet kararı verilen Figen Yüksekdağ'ın yaptığı başvuruda ise Yüksekdağ'a manevi tazminat verilmesini kararlaştırmıştı.