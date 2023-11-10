Ayşenur Arslan ve Necati Özkan’ın Serhat Albayrak hakkındaki iftiralarına tazminat cezası

Gazeteci Ayşenur Aslan ve yazar Necati Özkan, 1 Aralık 2020 tarihinde Halk TV televizyon kanalında "Medya Mahallesi" adlı programa katılmıştı. İkili programda konuşmalarında Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak'ın sözde pelikan isimli yapılanma içinde olduğunu iddia etmişti.

İFTİRALARA KARŞILIK 30 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEKLER

İkilinin programda sarf ettiği gerçek dışı ve asılsız iddiaları, yargıya taşıyan Serhat Albayrak, Ayşenur Aslan ve Necati Özkan'a tazminat davası açtı.



Yaklaşık 3 yıl süren yargı süreci bugün neticelendi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Ayşenur Aslan ve yazar Necati Özkan'ın Serhat Albayrak'a 30 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.