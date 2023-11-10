Başkan Erdoğan’dan Gazze diplomasisi: Riyad’dan barış çağrısı yapacak

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere tertiplenen 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak üzere 11 Kasım 2023 tarihinde Riyad'ı ziyaret edeceklerdir." denildi.

Zirvede, İslam âleminin temsilcilerinin, yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir teatisinde bulunmaları planlanıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN ZİRVE OTURUMUNA HİTAP EDECEK

Zirve oturumuna hitap edecek olan Başkan Erdoğan'ın toplantı marjında, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülüyor.